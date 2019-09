Un uomo di 46 anni, Alessandro Genovese, è stato ferito ieri nel quartiere di Fondaconuovo, a Barcellona Pozzo di Gotto con alcuni colpi di fucile alle spalle ed al torace.

L’uomo si trova ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale ‘Cutroni Zodda‘ di Barcellona. Sarebbe stato raggiunto da più di un proiettile che avrebbe perforato i polmoni. Sono intervenuti i carabinieri.

Genovese versa in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.