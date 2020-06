il governatore chiede una relazione al dipartimento infrastrutture

“Avevo chiesto anche per Lipari una stazione marittima degna di questo nome. La struttura che si sta approntando in queste ore dovrebbe rispondere ai requisiti minimi necessari. Attendo, quindi, di vedere il risultato finale e solo allora decideremo se considerarla una soluzione di emergenza – a causa della sosta forzata per l’epidemia – o definitiva”.

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

“Ho, comunque, – prosegue il governatore – richiesto al dirigente generale del dipartimento regionale delle Infrastrutture una relazione in merito, anche in riferimento alle altre Isole minori, da sempre prive di un servizio pubblico di accoglienza per i passeggeri, essenziale in una Regione che si candida a diventare riferimento del turismo mediterraneo”.

Una stazione marittima negli approdi delle isole minori. Lo ha deciso il 22 febbraio scorso il governo Musumeci per riqualificare l’offerta di servizi turistici e per allineare la qualità dei trasporti marittimi agli standard europei.

Nei porti delle isole arriveranno i “Welcome terminals” per accogliere i passeggeri che sbarcano o che sono in attesa di prendere la nave o l’aliscafo. Si tratta di strutture in acciaio con un’altissima resistenza all’usura. La gara è già stata affidata. Le risorse stanziate dal dipartimento regionale delle Infrastrutture ammontano a circa un milione di euro.

A Lipari, Favignana, Pantelleria e Ustica arrivano le stazioni “big”. La versione “smart”, più piccola, è destinata invece a Linosa, Marettimo, Levanzo e Vulcano.

“Abbiamo voluto prestare ascolto anche alle necessità di chi vi abita tutto l’anno – aveva spiegato il presidente della Regione Nello Musumeci -, mettendo in campo una strategia organica per valorizzarle, dotarle di strutture adeguate e renderle sempre più attraenti”.

Tutti i “Welcome terminals”, progettati da personale del dipartimento Infrastrutture, saranno dotati di pannelli fotovoltaici per una completa auto-alimentazione energetica e nella sale d’attesa sarà possibile trovare monitor, connessione wi-fi e punti di ricarica per i cellulari.

(Nella foto la stazione marittima già montata a Ustica).