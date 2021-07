Controlli anti assembramento a Taormina, scattano chiusure e multe

26/07/2021

A Taormina e Giardini Naxos (ME) scattano i controlli dei Carabinieri Due persone denunciate ed un esercizio commerciale sottoposto a sospensione temporanea Due giovani denunciati per guida in stato di ebrezza Nel corso dell’ultimo week end, i Carabinieri della Compagnia di Taormina (ME), hanno intensificato i controlli nelle aree balneari di Taormina e Giardini Naxos, anche per la prevenzione e il contrasto dei reati connessi con la movida estiva e per limitare gli assembramenti nel rispetto della normativa anti-covid. Chiuso un locale per tre giorni I militari hanno effettuato numerose verifiche ispettive a locali pubblici, all’esito delle quali hanno sottoposto alla sospensione temporanea di tre giorni un locale di Giardini Naxos per violazioni delle norme sanitarie e della tutela del lavoro, elevando, a carico del titolare, sanzioni per 10.000 euro. In particolare è stata accertata la presenza un lavoratore in nero e la mancata tracciabilità di oltre 5 kg alimenti. Due giovani denunciati Durante il servizio in cui sono state controllate più di 20 auto e oltre 50 persone, un giovane di 22 anni e un 33enne sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. I due, di ritorno da una serata trascorsa a Giardini Naxos, sono stati fermati e sottoposti a controllo con l’etilometro che ha registrato un tasso alcolico nel sangue superiore a quello consentito. i due sono stati deferiti in stato di libertà con il conseguente ritiro della patente di guida.

