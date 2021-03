Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle 5:43 davanti la costa nordest della Sicilia, al largo delle isole Eolie. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 8 km di profondità ed epicentro 86 km a ovest di Messina. Era stata preceduta da un’altra scossa di intensità inferiore. Non si segnalano danni a persone o cose.

Un mese fa nel Catanese

Ad eccezione dei tremori legati all’eurzone dell’Etna in corso da giorni a fase alterne l’ultimo terremoto precedente risale alla prima metà di febbraio in Sicilia quando una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle 23:26 di ieri sull’Etna, nel territorio della provincia di Catania. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a solo un chilometro di profondità ed epicentro a 11 km dai comuni di Milo e Zafferana.

Altre scosse non collegate

Nei giorni precedenti erano state registrate scosse più lievi nel Messinese sia a terra che in mare, ma si trattadi eventi non collegati a quest’ultimo

I precedenti in Sicilia nei primi giorni dell’anno

L’ultima scossa registrata in Sicilia con una intensità avvertibvile dalla popolazione risale, invece, al 12 gennaio scorso. In quel caso si trattò di terremoto di magnitudo 3.2 che venne avvertito, in orario pomeridiano, tra Sperlinga e Nicosia nella parte orientale della provincia di Enna.

Le apparecchiature dell’Ingv hanno localizzato, in quella occasione, il sisma a una profondità di 8 chilometri. La scossa è stata avvertita dalla popolazione anche a Castel di Lucio, sul versante messinese dei Nebrodi, ma non si segnalano danni.

In precedenza, appena due giorni prima, era toccato ad una scossa di analoga intensità, di magnitudo 3.2 registrata alle 2:02 in mare tra la Calabria e le isole Eolie nella notte fra il 9 e il 10 gennaio. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a circa 220 km di profondità ed epicentro tra Stromboli e la costa calabra. Non si segnalano danni a persone o cose ma il susseguirsi diaventi sismici nelle ultime settimane e negli ultmi mesi allarma parte della popolazione.