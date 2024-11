L'uomo non ce l'ha fatta

È tragedia sul lungomare di Ponente a Milazzo, dove un uomo è deceduto a seguito di un arresto cardiaco dopo essere precipitato con il parapendio. Trasportato d’urgenza all’ospedale “Fogliani” di Milazzo, le sue condizioni, inizialmente non giudicate gravi, si sono aggravate improvvisamente.

Amputato un piede alla giovane figlia

Grave anche la figlia, coinvolta nell’incidente, che è stata trasferita in elisoccorso al Policlinico di Messina. La giovane si trova ora in prognosi riservata e ha subito l’amputazione di un piede a causa del violento impatto con il suolo. L’incidente è avvenuto nella zona delle ex cupole, sulla vicenda indagano le forze dell’ordine.

I due soccorsi poche ore fa

I due, dopo averli assicurati nelle barelle, sono stati trasportati in luogo sicuro e affidati al personale medico arrivato sul posto con due ambulanze, per le prime cure. Il padre è stato trasportato all’ospedale di Milazzo con mezzo gommato mentre per la figlia, viste le gravi lesioni sul corpo, si è optato per elisoccorso del 118 per ricoverarla al policlinico di Messina. La squadra presente sul posto ha altresì avuto il compito di assistenza antincendio per l’atterraggio e il decollo del velivolo in arrivo.

Un incendio nel Messinese

Ieri, poco prima di mezzanotte, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto un rudere disabitato, in località Spartà (Me). La squadra proveniente dal Distaccamento Nord, con autopompa serbatoio (APS) e Pick-up con modulo antincendio, è riuscita a estinguere completamente il rogo che avvolgeva la struttura ormai completamente distrutta, anche con il supporto delle due autobotti pompa (ABP) per un maggior incremento di acqua, e l’autoscala (AS), inviate dalla sede centrale.

Un tecnico Enel presente sul posto assicurava che lo stabile era privo di energia elettrica, per una maggiore sicurezza. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento, anche se non si esclude un dolo. Dopo aver messo in sicurezza e bonificato l’area interessata dall’incendio, la squadra ha fatto rientro in caserma intorno alle ore 3:00.

