Esce per comprare le pizze per la famiglia ma si schianta contro un muro

Tragico incidente nel messinese

Muore motociclista 35enne

Ancora una tragedia della strada è costata la vita ad un motociclista di 35 anni. L’incidente fatale è avvenuto a Ficarra, in provincia di Messina. L’uomo viaggiava a bordo della propria moto quando, poco dopo la mezzanotte, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un muro proprio all’ingresso del paese.

M.T., queste le iniziali della vittima la cui identità per esteso non è stata resa nota, era sposato, e padre di due figli piccoli. In base a quanto raccontato dai familiari era uscito per comprare le pizze per tutta la famiglia. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118, giunti subito sul posto.

Sull’incidente indagano i carabinieri, sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e gli addetti al ripristino della sede stradale.

Ieri un altro incidente nel Siracusano

E’ di 4 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla Maremonti, la strada che lega Siracusa con la zona montana nella giornata di ieri

Scontro frontale

Secondo una prima ricostruzione, si è verificato uno scontro in contrada Cavadonna tra due auto, 4 le persone ferite e si è reso necessario il trasferimento di una delle vittima al Cannizzaro di Catania con l’elisoccorso, arrivato sul posto dopo che i soccorritori si sono accorti delle sue condizioni.

Bimbo in ospedale

Gli altri 3, un bimbo e due donne, sono stati accompagnati all’Umberto I di Siracusa mentre gli agenti della Polizia municipale sono al lavoro per comprendere le ragioni di questo nuovo incidente sulla Maremonti. Il traffico è stato bloccato per consentire i soccorsi delle vittima ma è probabile che le velocità e la distrazione siano alla base di questo scontro.

Un morto nei giorni scorsi

E’ morto dopo alcuni giorni di ricovero un anziano vittima di un incidente stradale, avvenuto il 17 giugno scorso sulla Maremonti, tra Palazzolo e Canicattini Bagni.