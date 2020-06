intervento della guardia costiera

Uno yacht ha urtato gli scogli a Lipari ed è affondato, salvi gli otto turisti romani, quattro uomini e quattro donne che erano partiti dal porto di Salina per un’escursione nelle acque dell’arcipelago eoliano.

A soccorrere i diportisti è stata una motovedetta della Guardia Costiera che in pochi minuti ha recuperato i passeggeri.

E’ stata chiamata una ditta locale esperta in recuperi marittimi per recuperare l’imbarcazione. I turisti sono stati portati sull’isola di Salina non avendo bisogno di cure mediche.

L’autorità marittima ha aperto una inchiesta sull’incidente.

Continuano incessanti i controlli in mare della Guardia Costiera a tutela dei tanti vacanzieri che decidono di uscire in barca e che potrebbero trovarsi in difficoltà come avvenuto proprio ai turisti romani salvati.

Il 20 giugno scorso, due natanti in vetroresina sono stati trascinati dal mare mosso sugli scogli del lungomare di Catania, vicino piazza Europa. Gli occupanti delle imbarcazione, sono rimasti illesi e si sono allontanati volontariamente dal posto prima dell’arrivo dei soccorritori. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due natanti, probabilmente a causa di un’avaria, spinto dal mare mosso stava per schiantarsi contro gli scogli.

L’altra imbarcazione sarebbe intervenuta per tentare di evitare l’impatto, ma facendo naufragio. Tutti gli occupanti, illesi, si sono subito allontanati dal luogo dell’incidente. Sul posto è arrivata una motovedetta dalla Capitaneria di porto. Alle ricerche hanno partecipato i sommozzatori dei vigili del fuoco, che hanno controllato i fondali, e personale della sezione navale dei pompieri. Presenti sul posto anche carabinieri e personale del 118. I relitti sono stati poi recuperati.

Anche la scorsa estate, diversi gli interventi di salvataggio effettuati.

Il 28 agosto, cinque turisti italiani che stavano per naufragare con la loro imbarcazione sono stati soccorsi dalla guardia costiera, al largo delle isole Eolie.

L’operazione era stata coordinata dal tenente di vascello Francesco Principale. Il gozzo era finito in una secca e stava per affondare. Tempestivo l’intervento del gommone Cp ed i vacanzieri erano stati portati in salvo.

Sempre lo scorso agosto, uno yacht a motore di 15 metri, con quattro turisti a bordo, è finito a Lipari contro i faraglioni, imbarcando acqua.

I quattro, tutti italiani, avevano lanciato l’sos ed erano stati soccorsi della Guardia costiera.