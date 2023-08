Tragedia di fronte la spiaggia del Ringo, 22enne muore annegato, recuperati altri due giovani

23/08/2023

Un giovane morto, un ferito perchè sbattuto contro gli scogli e un terzo salvato dal mare. Le ore di ansia a Messina, per la scomparsa di un giovane dopo una giornata in spiaggia, nella zona della rada San Francesco si sono trasformate in tragedia.

È stato ritrovato morto il giovane di 22 anni scomparso dal pomeriggio in mare a Messina. Il suo corpo è stato avvistato dai sommozzatori dei carabinieri a pochi metri dalla riva della spiaggia del Ringo. Il ragazzo, di nazionalità ivoriana, si era tuffato insieme ad amici per una nuotata facendo perdere le proprie tracce dopo pochi minuti. Nelle ricerche erano stati impegnati per tutto il pomeriggio anche i vigili del fuoco e le motovedette della Capitaneria.























Le ricerche

Vigili del fuoco del Comando di Messina, sezione navale, sono stati impegnati, congiuntamente alla Capitaneria di Porto, per tutto il pomeriggio di ieri nelle ricerche la ricerca del giovane disperso in mare, nelle acque antistanti la chiesa Del Ringo, nei pressi delle invasature delle navi della Caronte e Tourist.

Hanno dato l’allarme proprio i ragazzi con cui si trovava la vittima: preoccupati per non averlo visto tornare a riva, gli amici hanno allertato i soccorsi. L’ipotesi immediatamente messa in campo è che il ragazzo sia stato trascinato lontano dalla costa a causa della corrente. Quelle dello Stretto, anche se considera un’area bagnabile, sono acque pericolose proprio per le forti correnti. La Guardia Costiera ha perlustrato la zona, con il supporto di un elicottero impiegato nelle ricerche. in serata la triste scoperta

Difficoltà nel tornare a riva

Pare che il ragazzo scomparso fosse insieme a due amici. Anche loro avrebbero avuto difficoltà nel tornare a riva. Uno sarebbe stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo aver sbattuto contro alcuni scogli. Un altro invece è stato recuperato in acqua dalla Guardia Costiera. Per il giovane ivoriano, invece non c’è stato nulla da fare e il suo cadavere è stato trovato solo in serata