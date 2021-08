Il plauso delle associazioni all'on. Amata

“Il Comitato Pro ferrovia Valle Alcantara (composto dall’Associazione Ferrovie Siciliane e da Sicilia in Progress) esprime il proprio più sincero apprezzamento per le dichiarazioni dell’onorevole Elvira Amata (Capogruppo FI all’ARS)”, che nei giorni scorsi ha presentato un’interrogazione in merito al mancato collegamento treno+bus nella Valle dell’Alcantara, e chiede il sostegno turistico del territorio. Lo scrivono Giovanni Russo e Roberto Di Maria, rappresentanti del Comitato Pro ferrovia Valle Alcantara.

L’interrogazione

L’interrogazione nasce dalla recente presentazione dei due treni Pop alla Stazione di “Giardini-Taormina”, avvenuta il 19 luglio 2021, e dai previsti nuovi collegamenti estivi per i turisti con l’accoppiata treno+bus.

Il plauso delle associazioni

“Quanto asserito dall’onorevole Amata rispetto al ripristino della ferrovia Alcantara-Randazzo concorda pienamente con le finalità del Comitato e dimostra quanto sosteniamo da sempre: la sensibilità verso la mobilità sostenibile continua a crescere all’interno del settore sociale, e coinvolge sempre di più le forze politiche. In tal senso, con grande lungimiranza, Amata guarda alla ferrovia della Valle come vettore fondamentale di mobilità a servizio del territorio per rilanciare lo sviluppo economico, facendo leva sulle straordinarie risorse naturali ivi presenti. La stessa sensibilità che il Comitato ha riscontrato nei recenti incontri con i rappresentanti istituzionali dei Comuni della Valle, del Parco Fluviale dell’Alcantara e con lo stesso assessore alla Mobilità e Infrastrutture della Regione Siciliana”, Marco Falcone.

La tratta Giampilieri-Fiumefreddo

“In tal senso – concludono – fa piacere che si ponga l’accento sul parere 3166 del 08/11/2019 della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell’ambito del progetto del raddoppio ferroviario della Messina – Catania, nel tratto Giampilieri-Fiumefreddo, che ha prescritto il ripristino della tratta ferroviaria Alcantara-Randazzo, arrivato grazie all’impegno del Comitato Pro ferrovia Valle Alcantara”.

Nella foto in alto: (da sinistra) Giovanni Russo e Roberto Di Maria, rappresentanti del Comitato Pro ferrovia Valle Alcantara