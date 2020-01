Ad ucciderlo forse un infarto

Tragedia a Milazzo. Un uomo va a pagare l’assicurazione ma viene colto da un malore e muore sul colpo.

La notizia la riporta la testata online Oggi Milazzo. L’uomo, di cui non sono state ancora rese note le generalità, si trovava in un’agenzia assicurativa per rinnovare una polizza si è sentito male ed è morto dopo pochi istanti. A causare la morta forse un infarto.

Il drammatico evento che vede protagonista un sessantunenne residente nella Piana è accaduto a metà pomeriggio di ieri nei pressi di un’agenzia di assicurazione di Milazzo in via Francesco Crispi, sul lungomare Garibaldi.

Sul posto il personale del 118 che ha solo potuto costatare il decesso dell’uomo, i carabinieri e un magistrato della procura di Barcellona che ha deciso per la restituzione della salma ai familiari.