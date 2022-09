l'1 ottobre

“505.541 preferenze rappresentano per me oggi uno stimolo in più a proseguire il percorso del nostro progetto politico. Voglio ringraziare tutti i siciliani che hanno scelto di manifestare la loro fiducia nei nostri confronti attraverso il voto. Un voto che difendo da chi tenta di sminuirlo riducendolo a mero voto di protesta. Oltre 500 mila siciliani hanno scelto Cateno De Luca perché credono nel modello amministrativo che portiamo avanti e che ha ottenuto risultati importanti nei comuni in cui abbiamo amministrato. Ne è la dimostrazione il risultato straordinario di Messina. L’ennesima attestazione di stima, fiducia e affetto”. Lo afferma il leader di Sicilia Vera, Cateno De Luca, che è stato candidato alla Presidenza della Regione Siciliana.

“Siamo riusciti in un’impresa che non ha precedenti”

De Luca prosegue nella sua analisi del voto: “Aver ottenuto l’1% a livello nazionale ed essere riusciti ad eleggere al Senato Dafne Musolino e alla Camera Francesco Gallo premia il progetto Sud chiama Nord. Siamo l’unica forza politica che pur presente soltanto in tre regioni al senato e tre regioni alla camera e non avendo superato lo sbarramento al proporzionale è riuscita in un’impresa che non ha precedenti”.

Sabato i festeggiamenti a Fiumedinisi

“Oggi ripartiamo da questi risultati che ci collocano come primo partito in Sicilia. Un dato che nessuno può più ignorare.”

Sabato è il momento di festeggiare. L’appuntamento è a Fiumedinisi per la presentazione dei candidati eletti.

Sei i deputati di Sicilia Vera all’Ars

Sono sei i deputati che rappresenteranno Sicilia Vera all’Ars: Pippo Lombardo che ha ottenuto 4.281 voti; Matteo Sciotto 6.692 preferenze; Ludovico Balsamo 4.648; Davide Vasta 2.943; Ismaele La Vardera 6.712; Salvatore Geraci 4.184.

La messa e il comizio in piazza

Il programma di sabato 1° ottobre prevede la partecipazione alla Santa Messa alle ore 19:00, alle ore 20:00 il comizio in piazza Matrice con la partecipazione dei candidati.

“La pulce nell’orecchio” su Catania

Cateno De Luca candidato sindaco di Catania? Alla domanda di un giornalista, l’ex primo cittadino messinese ha risposto aprendo ad una ipotesi. Una lampadina che si è accesa nella mente di De Luca, pronto ad affrontare nuove sfide elettorali dopo aver totalizzato un grande risultato alle Regionali e dopo aver portato in Parlamento due esponenti della sua lista.

Candidarsi a sindaco di Catania potrebbe dunque essere l’ultima idea di Cateno De Luca. Un tarlo piazzato

nella sua testa da un giornalista che lo ha incalzato durante il comizio di Fiumedinisi organizzato dopo lo spoglio delle elezioni regionali. A domanda diretta del cronista, De Luca ha così risposto: “Non vi dico di no. Mi avete messo una pulce nell’orecchio, io non ci avevo pensato”.

Ipotesi candidatura a Taormina

In effetti De Luca, come ha confermato dal palco del comizio post-spoglio, starebbe già valutando di indossare nuovamente una fascia tricolore, quella del comune di Taormina. “Ma se vi ricordate – ha detto De Luca, sempre in risposta ai giornalisti – all’inizio c’era stata una mia indecisione se candidarmi a Taormina o a Messina. Alla fine ha prevalso Messina. Ora ero indirizzato su Taormina, ma questa cosa di Catania mi stuzzica…”. Dopo Fiumedinisi, S. Teresa e Messina, quindi, Cateno De Luca sembra avere messo ufficialmente nel mirino la quarta fascia tricolore.

“Appuntamento alla Regione solo rimandato”

Intanto questa mattina Cateno De Luca ha pubblicato il suo solito post quotidiano sui social. “Fino a quando il buon Dio mi darà la forza e la gente mi darà il consenso cercherò di combattere per cambiare in meglio la nostra amata Sicilia. Siamo solo all’inizio di una nuova fase che ci vedrà protagonisti alle prossime elezioni comunali ed europee per eleggere uomini e donne di buona volontà. L’appuntamento con la guida rivoluzionaria di Palazzo D’Orleans è solo rimandato di qualche anno”.