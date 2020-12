È successo in Germania

In Germania ad otto sanitari di una casa di cura sono stati iniettate, per errore, cinque dosi del vaccino Covid-19 ma, stando alle autorità locali, non starebbero avendo gravi effetti collaterali negativi.

I sanitari sono sette donne e un uomo, di età compresa tra i 38 e i 54 anni, dipendenti di una casa di riposo nella città di Stralsund, nel nord – est della Germania. Fanno parte, quindi, di un ‘gruppo prioritario’, tra i primi a ricevere il vaccino di Pfizer – BioNTEch.

Domenica scorsa, però, a ciascuno di loro sono state iniettate cinque dosi di vaccino nello stesso momento, secondo Stefan Kerth, amministratore del distretto in cui si trova la struttura. Quattro sono stati ricoverati in ospedale per essere monitorati in seguito a sintomi simil – influenzati, mentre gli altri sono stati mandati a casa.

Kerth ha affermato: «Sono profondamente dispiaciuto per questo incidente», sottolineando che l’errore è stato un

caso isolato: «Spero che tutte le persone colpite non subiscano gravi effetti collaterali».

Prima del lancio delle campagne di vaccinazione in diversi Paesi europei nel fine settimana, la società tedesca BioNTech ha affermato che durante i test sono state iniettate dosi maggiori del normale senza gravi effetti collaterali.

Il vaccino, creato in meno di un anno e progettato per essere somministrato in due iniezioni, viene erogato in flaconcini contenenti ciascuno cinque dosi.

Lo stesso incidente è avvenuto di recente in Israele, ai danni di un farmacista.