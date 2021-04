Il pronunciamento dell'Agenzia europea del farmaco

L’EMA si è pronunciata sul vaccino di AstraZeneca.

Ammesso il nesso tra il farmaco e le trombosi, seppur rare.

Le trombosi vanno inserite tra gli effetti collaterali.

L’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) si è pronunciata sul vaccino di AstraZeneca, confermando il nesso, seppur raro, tra le trombosi e il farmaco. Tuttavia, resta positivo il rapporto tra i rischi e i benefici.

EMA, inoltre, ha chiesto di inserire le trombosi rare tra gli effetti collaterali (ma è già così, come riportato dal foglietto illustrativo di Vaxzevria), evidenziando che questi effetti avversi sono avvenuti soprattutto nelle donne under 60 a due settimana dalla somministrazione della prima dose del farmaco, mentre l’incidenza dei casi sospetti dopo la seconda dose «è limitata».

Infatto, in una nota l’Agenzia europea del medicinale ha fatto sapere che il Comitato per la sicurezza dell’Ema (PRAC) ha concluso oggi «che i coaguli di sangue insoliti con piastrine basse dovrebbero essere elencati come effetti collaterali molto rari di Vaxzevria (ex AstraZeneca)».

Nel giungere alla sua conclusione – ha fatto sapere l’EMA – il comitato ha preso in considerazione tutte le prove attualmente disponibili, compreso il parere di un gruppo di esperti ad hoc.

Nel dettaglio, il Comitato ha svolto un’analisi approfondita di 62 casi di trombosi del seno venoso cerebrale e 24 casi di trombosi venosa splancnica riportati nel database sulla sicurezza dei farmaci dell’UE (EudraVigilance) al 22 marzo 2021, 18 dei quali fatali.

I casi si sono verificati principalmente dai sistemi di segnalazione spontanea dell’Aea e del Regno Unito, dove circa 25 milioni di persone avevano ricevuto il vaccino. «Covid-19 è associato a un rischio di ospedalizzazione e morte – ha ribadito l’EMA – La combinazione segnalata di coaguli di sangue e piastrine basse è molto rara e i benefici complessivi del vaccino nella prevenzione del Covid-19 superano i rischi degli effetti collaterali».

Ora, alle 18, si riuniranno i Ministri della Salute dell’Unione Europea.