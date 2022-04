Calano, questa settimana, l’indice di trasmissibilità Rt e l’incidenza dei casi di Covid-19 per 100mila abitanti. L’incidenza settimanale a livello nazionale è infatti pari a 675 casi ogni 100.000 abitanti (15/04/2022 -21/04/2022) rispetto al valore di 717 ogni 100.000 abitanti della scorsa settimana 8/04/2022 -14/04/2022). Nel periodo 23 marzo – 5 aprile 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 0,96 (range 0,92 – 1,02), in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando era stato pari ad 1. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sul Covid-19.

Intensive stabili ma sale occupazione reparti

Il tasso di occupazione in terapia intensiva e’ stabile al 4,2% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 21 aprile) rispetto al 4,2% della scorsa settimana (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 14

aprile). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 15,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 21 aprile) rispetto al 15,6% della rilevazione giornaliera del Ministero della Salute riferita al 14 aprile.

Gelmini, cauta su mascherine

Sull’utilizzo delle mascherine “personalmente sono cauta. Vedo che sui mezzi pubblici il loro uso è ancora un elemento importante. Ne discuteremo in cabina di regia e prenderemo una decisione anche alla luce delle considerazioni che verranno fatte dal sistema sanitario e degli esperti”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, a margine di un incontro a Trieste, in merito al proseguimento dell’utilizzo delle mascherine nei luoghi al chiuso.

In Sicilia contagi e ospedalizzazioni in calo

Nella settimana dall’11 al 17 aprile si è registrato ancora un lieve decremento delle nuove infezioni.

Lo si legge nel bollettino settimanale a cura del Dasoe. Più elevato tasso di nuovi positivi nelle province di Messina e Siracusa L’incidenza di nuovi casi positivi è pari a 30.034 (-8.3%), con un valore cumulativo di 621.35/100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina (904/100.000 abitanti) e Siracusa (714).

Bambini e adolescenti più a rischio, diminuiscono le nuove ospedalizzazioni

Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 6 e i 10 anni (873/100.000) e tra gli 11 e i 13 anni (840). Continua il trend in diminuzione anche per le nuove ospedalizzazioni.

La campagna vaccinale

I dati relativi alla campagna vaccinale fanno riferimento alla settimana dal 13 al 19 aprile. Nella fascia d’età 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 27,82% del target regionale. Risultano aver completato il ciclo primario 75.069 bambini, pari al 23,84%. La percentuale degli over 12 anni che hanno ricevuto almeno una dose è dell’89,99%, mentre si attesta all’88,70% quella di chi ha completato il ciclo vaccinale primario. Per lo stesso target, il 10,01% del target rimane ancora da vaccinare.