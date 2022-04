il resto della squadra continua gli allenamenti

Due calciatori del Palermo sono risultati positivi al Covid-19. A pochi giorni dalla partita decisiva sul campo della capolista Bari, che si disputerà domenica alle 17,30 al San Nicola, la squadra allenata da Silvio Baldini torna nuovamente a fare i conti con i contagi da coronavirus.

Uno dei due giocatori risultato positivo a Pasqua, in isolamento fuori dalla Sicilia

Uno dei due giocatori è risultato positivo durante la pausa di Pasqua ed è rimasto in isolamento fuori dalla Sicilia nel suo domicilio.

L’altro in isolamento a Palermo

L’altro ha riscontrato alcuni sintomi al rientro a Palermo e, accertata la positività, è stato posto in isolamento nel proprio domicilio in città.

Continuano gli allenamenti in vista della trasferta di Bari

Il resto della squadra continua normalmente gli allenamenti in vista della trasferta di Bari dove saranno presenti oltre 300 tifosi rosanero.

Lo stato di salute dei portieri

Baldini deve fare i conti anche con lo stato di salute dei suoi portieri: Alberto Pelagotti, che ha già ripreso ad allenarsi a parte, sarà indisponibile per i postumi di un intervento chirurgico; Samuele Massolo nel corso del test in famiglia di sabato contro la Primavera ha subito un trauma cranico non commotivo con ematoma dopo uno scontro fortuito con un compagno.

Anche Baldini era stato contagiato dal Covid19

Anche Baldini aveva contratto il Covid19. La guarigione è stata annunciata il 5 aprile dal club di viale del Fante.

L’allenatore rosanero, era risultato positivo al virus lo scorso 29 marzo, non ha quindi potuto sedersi in panchina per le sfide casalinghe con Taranto e Picerno (vinte 5-2 e 4-0) che sono state dirette in campo dal suo vice, Mauro Nardini.

Covid19 in Sicilia, il bollettino di ieri

Sono 1.961 i nuovi casi di Covid19 Siciliani registrati a fronte di 10.944 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 1.355. Il tasso di positività sale al 18,0% mentre ieri era al 15%.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

L’isola è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 133.785 con un incremento di 1.599 casi.

I guariti sono 469 mentre le vittime sono 10 portano il totale dei decessi a 10.377.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 986, 39 in più rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 52, tre in più rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 603 casi, Catania 313, Messina 465, Siracusa 119, Trapani 165, Ragusa 184, Caltanissetta 91, Agrigento 98, Enna 40.