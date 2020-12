L'avviso degli esperti

Pfizer e Moderna, parlando dei propri vaccini, ritengono che siano efficaci per oltre il 90% nella prevenzione del Covid-19. Gli esperti, però, sostengono che bisognerà indossare la mascherina anche dopo la vaccinazione.

Innanzitutto, perché le aziende farmaceutiche hanno rintracciato le persone che si sono ammalate dopo essere state vaccinate negli studi clinici e non gli asintomatici. La ricerca, infatti, mostra che ben il 30% delle persone con il COVID-19 non mostra sintomi ma potrebbero essere diffusori silenziosi dell’infezione, come riportato da NewsMax.com.

Michal Tal, uno specialista in malattie infettive presso la Stanford University (USA), ha affermato che «molte persone pensano che una volta vaccinati, non dovranno più indossare le mascherine», spiegando che, invece, bisognerà farlo perché potrebbero essere ancora contagiose.

Un altro motivo per essere cauti sono i vaccini intramuscolari, come lo sono quelli di Pfizer e Moderna. Questi stimolano l’intero sistema immunitario a produrre gli anticorpi che si accumulano in tutto il corpo e potrebbero non depositare abbastanza anticorpi ‘guerrieri’ nei passaggi nasali, cioè dove il virus probabilmente entra e si diffonde. Invece, i vaccini nasali o mucosali sono più efficaci a contrastare i virus respiratori.

Gli esperti, quindi, affermano che la prossima generazione di vaccini anti Covid-19 potrebbe essere più mirata a produrre l’immunità nel naso e nel resto delle vie respiratorie.

Come riportato su Chron.com, il dottor David Callender, presidente e CEO del Memorial Hermann Health System con sede in Texas, ha affermato che il vaccino non sarà ancora la risposta alla pandemia di coronavirus.

Il dottor Callender ha sottolineato la necessità di continuare con le misure precauzionali come indossare la mascherina e il distanziamento sociale fino a quando il vaccino non sarà ampiamente disponibile: «Dobbiamo continuare a utilizzare queste precauzioni. Ci vorrà del tempo prima che il vaccino venga distribuito, somministrato e poi l’immunità si sviluppi in un numero significativo della popolazione»