Le parole del noto infettivologo genovese

Matteo Bassetti, il noto infettivologo genovese, su Twitter ha scritto: “Siamo solo all’inizio. I contagi Covid19 cresceranno ancora. Avremo presto più di 100.000 contagi al giorno con milioni di persone isolate a casa. Continuiamo a considerare questa infezione come due anni fa. Si dimentica che il 98% degli italiani è oggi protetto”.

Bassetti, poi, contattato da Adnkronos Salute, ha commentato quanto detto da Fabrizio Pregliasco (“Omicron è un disastro, ce lo prenderemo tutti“) e da Walter Ricciardi, consulente del ministro Roberto Speranza (“Aumento dei contagi è conseguenza delle misure tolte a maggio“).

L’infettivologo ha replicato così: “In Italia si ascoltano solo i gufi. Io credo che con questo modo di affrontare la pandemia ci stiamo ponendo ai margini del mondo, e all’estero siamo considerati pari al modello cinese. Il resto del mondo ha affrontato l’aumento dei contagi senza isterismi, da noi spuntano catastrofisti che fanno solo male. E così si perde fiducia nel sistema sanitario e nei vaccini. I danni che fanno alcuni colleghi oggi si riverseranno nel prossimo autunno che rischia di essere devastante. E la colpa sarà di chi fino ad oggi non ha voluto dare respiro alle persone”.

Comunque sia, sempre in salita la curva epidemica in Italia. Sono 24.747 i nuovi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore, un incremento del 50% rispetto a sette giorni fa. I decessi sono 63 contro i 44 di ieri. In crescita le ospedalizzazioni: 7 in più le terapie intensive e altri 341 in più ricoveri ordinari.