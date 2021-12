Il presidente dell'ISS intervistato da Repubblica

Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), intervistato da Repubblica, ha spiegato che “nelle ultime due settimane si sta diffondendo progressivamente la variante Omicron. In questo momento convive con la Delta, ma in prospettiva finirà per dominare, visto che è molto più trasmissibile. Il numero dei casi quindi è destinato a crescere ancora”.

Secondo Brusaferro, “si apre una fase nuova. Abbiamo fortunatamente una copertura vaccinale elevata, comunque migliorabile, e questo ci ha preservato e ci sta ancora preservando da conseguenze troppo negative. Però, dobbiamo ritirare fuori quella che io definisco la nostra ‘cassetta degli attrezzi’ per contrastare il virus, e intanto cerchiamo di capire meglio come si svilupperù la variante”.

Quindi, la ricetta è: terze dosi dei vaccini, usare la mascherina, evitare i sovraffollamenti rispettando il distanziamento, aerare gli ambienti e lavarsi le mani.

Che Natale sarà? Secondo Brusaferro, “di prudenza, grazie alla quale possiamo trascorrere le feste con i nostri cari. Dobbiamo essere attenti ai nostri comportamenti e consapevoli che la variante Omicron circola molto velocemente in Italia, proprio per non rinunciare agli affetti. L’augurio per tutti è di essere così, sereni ma attenti”.