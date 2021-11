Covid19, “l’efficacia dei vaccini dimezzata in 8 mesi”

“Nessun dialogo con Miccichè e Cuffaro”, la bordata di Cancelleri

“Abbiamo già rifiutato la proposta di Cateno De Luca, che voleva essere appoggiato come candidato governatore, per noi è un no. Nessun dialogo con vecchi arnesi della politica come Miccichè e Cuffaro”. Le bordate di Giancarlo Cancelleri in vista di Comunali e Regionali 2022.

..