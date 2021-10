Lo scrive la BBC

C’è preoccupazione per l’aumento dei contagi nel Regno Unito.

Sotto indagine un nuovo ceppo della variante delta del coronavirus.

Gli esperti, però, rassicurano.

Le autorità sanitarie britanniche stanno indagando su un nuovo ceppo della variante delta del Covid-19 che starebbe causando un numero sempre più crescente di contagi. Lo scrive la BBC.

Delta è la variante dominante nel Regno Unito ma gli ultimi dati ufficiali suggeriscono che il 6% dei casi di Covid-19 che sono stati sequenziati geneticamente sono di un nuovo tipo.

AY.4.2, che alcuni chiamano Delta Plus, contiene mutazioni che potrebbero migliorare la sopravvivenza del coronavirus. Sono in corso test per capire quanto possa essere minaccioso. Gli esperti, tuttavia, sostengono che è improbabile che possa sfuggire ai vaccini attuali. Tra l’altro, non è ancora considerata una variante preoccupante.

La Delta originale è stata classificata come variante preoccupante nel Regno Unito nel maggio 2021 dopo aver superato la variante Alfa in termini di presenza sul suolo britannico. Nel luglio 2021, però, gli esperti hanno identificato AY.4.2 che, da allora, ha auumentato la sua contagiosità: comprende nuove mutazioni che colpiscono la proteina Spike, usata dal coronavirus per penetrare nelle cellule umane.

Finora, non c’è alcuna indicazione che sia notevolmente più trasmissibile a causa di questi cambiamenti ma gli esperti se ne stanno occupando anche se, come già accennato, non pensano che possa prendere piede nel Regno Unito o altrove ma che si possa esaurite nel tempo.

Il professor Francois Balloux, direttore del Genetics Institute dell’University College di Londra, ha dichiarato: «È potenzialmente un ceppo leggermente più infettivo. Ma non è niente in confronto a quello che abbiamo visto con Alfa e Delta. Stiamo parlando di qualcosa che è attualmente in fase di indagine».