Ne ha parlato il responsabile della lotta al Covid-19 nello Stato ebraico

Il responsabile della lotta al coronavirus in Israele ha invitato sabato scorso, 4 settembre, a prepararsi per la somministrazione di una quarta dose del vaccino contro il Covid-19. «Il virus c’è e continuerà ad esserci, dobbiamo prepararci anche per una quarta iniezione», ha avvertito il professor Salman Zarka alla radio pubblica Kan.

Il professore è andato anche oltre: «Pensando al declino dell’efficacia dei vaccini e degli anticorpi, sembra che ogni pochi mesi – potrebbe essere una volta all’anno, ogni cinque o sei mesi – avremo bisogno di una nuova iniezione», riporta The Times of Israele. «Questa sarà la nostra vita d’ora in poi», ha avvertito, senza specificare quando potrebbe essere lanciata questa quarta iniezione.

La variante Delta riguarda ormai quasi tutti i contagi nello Stato ebraico, pur essendo uno dei primi Paesi al mondo ad aver vaccinato la maggioranza della sua popolazione di nove milioni di abitanti.

Israele ha lanciato, inoltre, nelle ultime settimane una campagna per una terza dose per aumentare la risposta immunitaria delle persone vaccinate da più di sei mesi. Secondo il Dipartimento della Salute, più di 2,5 milioni di persone hanno ricevuto questa dose di richiamo.