La scoperta di due studi

I contagiati dalla variante Omicron del coronavirus hanno maggiori probabilità di essere asintomatici rispetto a chi si è ammalato con un’altra variante. Lo suggeriscono due nuovi studi clinici.

La scoperta potrebbe aiutare a spiegare il picco mondiale dei casi di Covid-19 da quando Omicron è stato identificato per la prima volta a novembre.

Uno degli studi ha esaminato 577 operatori sanitari sudafricani completamente vaccinati con il vaccino di Johnson & Johnson a dose singola e ha scoperto che il 2,6% dei contagiati dalle varianti Beta e Delta non presentava sintomi. Ma nei contagiati dalla variante Omicron, le infezioni asintomatiche sono salite al 16%.

L’altro studio, una sperimentazione sul vaccino, ha coinvolto 230 persone che convivono con l’HIV nell’Africa orientale e meridionale e che avevano ricevuto il vaccino di Moderna.

Dei 71 partecipanti che sono risultati positivi al Covid-19 e che in seguito è stato confermato che avevano la variante Omicron, il 27% era asintomatico. Una parte precedente dello studio, che aveva esaminato persone nella stessa regione durante l’epidemia della Beta in Sud Africa, aveva riscontrato un tasso asintomatico compreso tra l’1% e il 2,4%.

“Mentre assistiamo alla rapida diffusione globale di Omicron, è chiaro che abbiamo urgente bisogno di una migliore comprensione delle dinamiche di trasmissione di questa variante”, ha affermato il dottor Lawrence Corey, autore senior dello studio. Dal momento che i dati fanno parte di uno studio in corso, non sono stati ancora sottoposti a revisione paritaria.

Lo studio sudafricano è uno dei tanti che mira a scoprire come e perché la variante più recente si diffonda così rapidamente. Omicron sembra essere molto più contagiosa delle varianti precedenti, anche tra le persone completamente vaccinate. Il motivo? Come suggerito da uno studio recente danese, ciò potrebbe essere dovuto in parte al modo in cui il coronavirus elude il nostro sistema immunitario.