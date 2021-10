Cos'ha detto Sileri a Radio Capital

Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, è intervenuto a Radio Capital.

Sileri ha parlato della terza dose “necessaria per tutti”.

Il sottosegretario si è detto favorevole al vaccino per i bambini.

“Verosimilmente la terza dose sarà necessaria per tutti” e con precedenza a chi ha fatto il vaccino Johnson&Johnson “che avrà bisogno di un richiamo a tempi brevi”. Così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, su Radio Capital.

“Entro l’anno si procederà a somministrare la terza dose per anziani e personale sanitario – ha aggiunto Sileri – Poi da gennaio al resto della popolazione, scaglionato in base a quando è stata somministrata la prima e la seconda dose”.

Sileri ha sottolineato che la scelta della terza dose “è auspicabile sia condivisa di tutta Europa, considerando il boom di contagi in alcuni paesi europei”, dove insieme ai casi “aumenta il rischio che si diffondano nuove varianti”.

Quanto al vaccino per proteggere dal Covid-19 la fascia dai 5 agli 11 anni “il suo arrivo dipenderà dagli enti regolatori, e appena sarà approvato e sarà disponibile in Italia, io a mio figlio lo farei senza dubbio. Ho un figlio di 2 anni e se ci fosse un vaccino disponibile per la sua età lo farei subito. Purtroppo ancora non c’è”, ha concluso.