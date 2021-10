Cosa dice uno studio inglese

Chi ha ricevuto una doppia dose di vaccino anti Covid-19 può ugualmente contrarre l’infezione e trasmetterla alle altre persone con cui vive. L’avvertimento proviene dal Regno Unito e lo riporta la BBC.

Nel dettaglio, gli individui che hanno ricevuto due dosi di vaccino possono essere contagiosi quanto quelli che hanno deciso di non farsele somministrare (o non hanno potuto farlo per determinate patologie).

Anche se non ha o ha pochi sintomi, la possibilità che un doppio vaccinato trasmetta il coronavirus agli altri conquilini non vaccinati è di circa due su cinque, ovvero il 38%. Le possibilità, invece, scendono a una su quattro, ovvero il 25%, se i conquilini sono completamente vaccinati.

Il lavoro sulle malattie infettive pubblicato su Lancet, secondo i ricercatori, mostra perché è importante vaccinare e proteggere ancora più persone. Le persone non vaccinate, infatti, non possono fare affidamento sul fatto che le altre intorno a loro vengano vaccinate per rimuovere il rischio di contrarre l’infezione.

I vaccini – ricordano gli studiosi – svolgono un ottimo lavoro nel prevenire le gravi malattie e i decessi da Covid-19 ma sono meno efficaci nel fermare le infezioni, in particolare per via dell’emergere della variante Delta più infettiva che è dominante nel Regno Unito. E nel tempo, la protezione offerta dai vaccini diminuisce e deve essere potenziata con ulteriori dosi.

Secondo lo studio, che si è svolto da settembre 2020 a settembre 2021 e ha coinvolto 440 famiglie a Londra e Bolton che hanno eseguito i test molecolari:

Le persone che hanno ricevuto la doppia dose hanno un rischio inferiore, ma comunque apprezzabile, di contrarre la variante Delta rispetto a quelle non vaccinate;

Sembrano anche essere altrettanto contagiose;

Le persone vaccinate eliminano l’infezione più rapidamente, ma la loro carica virale di picco – quando le persone sono più infettive – è simile a quella osservata in quelle non vaccinate.

Tutto questo potrebbe spiegare perché i vaccinati possono ancora facilmente trasmettere il virus negli ambienti domestici.