Lo riporta uno studio

L’efficacia del vaccino anti Covid-19 di Pfizer/BioNTech scenderebbe dal 96% all’84% in quattro mesi, secondo uno studio pubblicato sulla piattaforma medRxiv. Lo riporta Futura-Sciences.com.

L’efficacia massima (96%) viene raggiunta due mesi dopo la seconda dose e l’effetto poi diminuisce gradualmente.

Eseguito su 45mila pazienti vaccinati con due dosi in sei Paesi, questo studio – secondo gli autori – mostra un graduale calo dell’efficacia di circa il 6% ogni due mesi. Ciò significa che la soglia del 50% verrebbe superata dopo 18 mesi.

«I dati provenienti da Israele indicano una diminuzione dell’efficacia, che inizialmente è quasi del 100% contro il rischio di ospedalizzazione. Dopo un periodo di sei mesi, l’efficacia diventa bassa nelle persone con più di 90 anni e media in quelle con più di 80 anni, conferma Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer su CNBC. La buona notizia è che crediamo che una terza dose sarà in grado di ripristinare il livello di immunità a un livello sufficiente per proteggersi dalla variante Delta».

A giugno, uno studio sul vaccino Moderna ha indicato che l’emivita degli anticorpi neutralizzanti è di 109 giorni (il che significa che dopo questo tempo rimane solo la metà degli anticorpi), sebbene il livello complessivo rimanga ampiamente soddisfacente anche dopo 209 giorni.

Inoltre, il declino sembra rallentare nel tempo, suggerendo che un tetto viene raggiunto dopo un po’. Diversi altri studi suggeriscono che l’immunità potrebbe durare anche diversi anni o addirittura decenni. In breve, è troppo presto per trarre conclusioni affrettate sulla necessità di una terza dose.