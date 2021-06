Le parole del direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'Università di Padova

Andrea Crisanti, virologo, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’Università di Padova, ai microfoni di Un giorno da pecora, su Rai Radio 1, ha affermato: «Non ci sono dal punto di vista teorico, immunologico e biochimico elementi che fanno ritenere che il mix» dei vaccini anti-Covid «sia dannoso. Potrebbe esser più immunogenico, ma sia chiaro che stiamo facendo una cosa senza che le autorità regolatorie si siano pronunciate a riguardo. Mancano gli studi, non abbiamo il conforto dei dati, in qualche modo è una cosa sperimentale».

Crisanti ha rimarcato che «AstraZeneca comunque è un vaccino sicuro, non c’è da farsi prendere dal panico se lo si è fatto. Pfizer e Moderna hanno meno effetti collaterali».

«La variante Delta ha ritardato il processo di riaperture nel Regno Unito e non abbiamo messo in campo nessuna misura per bloccarla. Bisogna sequenziare e fare micro zone rosse e poi servono controlli alle frontiere», ha spiegato l’esperto sulla variante indiana del coronavirus.