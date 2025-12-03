Femminicidio in provincia di Ancona

Tragedia a Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto, in provincia di Ancona. Una donna macedone di 50 anni, identificata con le iniziali M. S., è stata trovata morta questa mattina intorno alle 10.30 in un’abitazione di via Garibaldi.

Secondo le prime informazioni, la cinquantenne sarebbe stata picchiata a morte. I sospetti si concentrano sul marito — o ex marito, secondo quanto ricostruito — un connazionale attualmente irreperibile.

L’uomo non si è presentato al lavoro

L’uomo, operaio in un’azienda del territorio, questa mattina non si è presentato al lavoro. Preoccupato, il titolare ha raggiunto la casa dove l’operaio viveva, trovandosi davanti i carabinieri già sul posto.

Secondo quanto emerso, i due risultavano separati, ma in tempi recenti erano tornati a convivere nella stessa abitazione. È in quell’appartamento che la donna è stata scoperta senza vita.

Indagini in corso e ricerche dell’uomo

Le ricerche del marito sono in corso. I carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore della coppia e verificando eventuali segnali o precedenti che possano chiarire il contesto in cui si è consumata la violenza.

Al momento, l’unico dato certo è la gravità delle ferite trovate sul corpo della vittima, compatibili con un pestaggio mortale. Gli investigatori procederanno con ulteriori accertamenti nelle prossime ore.