Cos'ha detto la leader di Fratelli d'Italia

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, si è vaccinata stamattina a Roma.

Nei giorni scorsi, Meloni, pur criticando l’estensione dell’obbligo del green pass da parte del governo Draghi, aveva annunciato che si sarebbe vaccinata e così è successo. Tra l’altro, soltanto tre giorni dopo la vaccinazione di Matteo Salvini.

Sempre Giorgia Meloni, intervenuta a Morning News su Canale 5, ha affermato: «Sono stanca della superficialità del dibattito italiano e di certa stampa: oggi sul Green Pass il dibattito è ormai diventato ideologico. Io non sono mai stata né mai sarò una no-vax. Mi faccio solo delle domande. Ero a favore del Green Pass tra una nazione e un’altra, per aiutare il turismo. Applicarlo per entrare in un caffé è un fatto solo in Italia: posso chiedermi se la stampa italiana pensa che la Merkel sia no-vax? Oggi usarlo per entrare al ristorante devasterebbe il mercato».

Giorgia Meloni ha anche dichiarato: «La campagna vaccinale è fondamentale, ma non stiamo tenendo in debita considerazione cosa possa accadere alla riapertura. Con il cambio delle regole per la colorazione criterio è ospedalizzazione e non contagio, di grazia, ci dicessero che cosa si sta facendo per i mezzi pubblici in vista della riapertura».

«Le parole di Draghi sui vaccini sono state imprudenti. Dovrebbe interrogarsi da come vengono percepite da persone diverse, fragili, sotto terapia, che non possono vaccinarsi. Il Premier dovrebbe dare informazioni corrette: non risulta che chi va in un posto Green Pass non può contagiarsi, ma questo non è vero».