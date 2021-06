È successo ad Imperia

In corso le verifiche su due casi, avvenuti nel territorio della ASL1 di Imperia, in Liguria, di somministrazione sbagliata del vaccino di AstraZeneca a due ragazze di 23 anni.

Entrambe, infatti, hanno ricevuto per errore la dose di vaccino che, secondo il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), è riservato a persone sopra i 60 anni. Avrebbero dovuto ricevere la somministrazione di Pfizer.

L’episodio è accaduto ieri al Palasalute di Imperia. Le due ragazze sono in buone condizioni, «costantemente assistite e monitorate dal nostro personale medico», ha precisato la Asl che esprime rammarico per l’accaduto e informa di aver immediatamente avviato tutte le verifiche per accertarne le cause e le eventuali responsabilità.

Ad accorgersi di quanto accaduto una delle due, che ha notato sulla ricevuta di prima dose l’etichetta AstraZeneca.