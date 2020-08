Emergenza Covid-19

I dati di oggi sul contagio da coronavirus in Italia mostrano «ormai una costante che vede da qualche giorno navigare l’Italia in una situazione di allarme che però è controllata».

Così Walter Ricciardi, membro dell’esecutivo dell’OMS e consulente del ministero della Salute, ospite di Sky TG24 nella rubrica I numeri della Pandemia.

Per l’esperto bisogna continuare ad adottare misure di sicurezza come l’uso di mascherine, il distanziamento sociale, il lavaggio frequente delle mani, sottolineando che «ove queste misure venissero allentate potremmo trovarci nelle condizioni in cui si trovano quasi tutti i paesi che ci circondano».

Ricciardi ha ricordato che «dobbiamo fare attenzione all’autunno e non abbassare la guardia. Non abbiamo ancora finito la prima ondata, non siamo risciti ad azzerare la curva – probabilmente c’è riuscita solo la Cina e alcuni paesi del lontano Oriente – e dobbiamo stare attenti a non farla risalire».

L’esperto ha poi affermato che il virus presente in Italia è lo stesso «che sta saturando le terapie intensive di Florida e Arizona perché lì non sono riusciti ad appiattire la curva epidemica: noi abbiamo fatto tanti sforzi e riusciamo a identificare i casi in maniera precoce, peraltro ora diffusa maggiormente tra giovani e quindi c’è una scarsa pressione sul sistema sanitario».

Ricciardi ha anche dichiarato che «in Spagna ci sono autonomie che hanno sbagliato tutto: la Catalogna, la Navarra, i Paesi Baschi, l’Aragona. Questo succede quando la politica prende decisioni senza evidenze scientifiche».

Infine, a proposito dell’annuncio di Vladimir Putin sul vaccino registrato in Russia e ritenuto efficace, Ricciardi ha detto: «Queste notizie per la comunità scientifica non portano niente di nuovo perché fatte in modo non rigoroso e non trasparente. Solo dopo una fase tre in Europa negli Stati Uniti in Canada in Australia, cioè nei paesi rigorosi, possiamo commercializzare i vaccini», sottolineando che un giudizio sullo studio russo sarà possibile «solo quando ci saranno pubblicazioni scientifiche».