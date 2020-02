La villa da sogno del papà Amazon

Da qualche anno è stabilmente primo nella classifica degli uomini più ricchi del pianeta.

Stiamo parlando di Jeff Bezos, fondatore dell’impero di Amazon che con oltre cento miliardi di dollari di patrimonio ha spodestato un certo Bill Gates, oggi più defilato dagli affari per seguire a tempo pieno la sua fondazione di beneficenza insieme alla moglie.

La notizia – poi smentita dall’azienda navale – di uno yacht futuristico alimentato a idrogeno liquido acquistato da Bill Gates per la “modica” cifra di 590 milioni di dollari, ci aveva fatto strabuzzare gli occhi. Certo, si parla di cifre per noi astronomiche ma decisamente normali per un multimiliardario che, quando fa la spesa, ragiona in milioni di dollari o euro.

Dalla smentita si può dedurre che a Bill Gates non piacciano yacht da mezzo miliardo di dollari, pur potendoseli permettere. “De gustibus”, verrebbe da dire.

Oggi invece la notizia dell’ultimo “capriccio” di un miliardario riguarda proprio Jeff Bezos. Il padre di Amazon, secondo il Wall Street Journal, ha stabilito un nuovo record con l’acquisto della casa più costosa di Los Angeles: una tenuta di Beverly Hills da 165 milioni di dollari.

La proprietà, che si estende per nove acri, risale agli anni ’30 ed originariamente apparteneva a Jack Warner, il defunto ex presidente della Warner Bros Studios. Warner costruì la dimora in stile georgiano, con ampie terrazze e giardini, appartamenti per gli ospiti, asilo nido, campo da tennis, piscina, e pompe di benzina. Una sorta di cittadina autosufficiente. Il parquet settecentesco, importato dall’Europa, sarebbe quello su cui camminò Napoleone.

Nel 1978 la vedova di Warner, secondo quanto rifierito, rifiutò un’offerta da 25 milioni di dollari per la tenuta e decise di abitarvi fino alla morte. Nel 1990 passò nelle mani del magnate David Geffen per 47 milioni che oggi realizza una corposa plusvalenza vendendola a Jeff Bezos per 165 milioni (appena l’8% del suo patrimonio totale)

Foto di Jeffrey Hayden di Architecturaldigest.com