La domanda di partecipazione disponibile online

Ultimi giorni per partecipare al concorso in Banca d’Italia. 55 esperti laureati sono i nuovi dipendenti che Bankitalia intende assumere a tempo indeterminato con il bando di concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie speciale concorsi) n. 68 dello scorso 27 agosto.

In particolare, la Banca centrale di diritto pubblico italiano recluterà personale nelle diverse qualifiche e precisamente: 30 Esperti con orientamento nelle discipline economico-aziendali, da destinare in via prevalente alle attività di vigilanza sul sistema bancario e finanziario, a livello centrale e territoriale, e di risoluzione e gestione delle crisi nonché alle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia; 5 Esperti con orientamento nelle discipline economico-finanziarie, da destinare in via prevalente alle attività connesse con i mercati, i sistemi di pagamento e l’attuazione della politica monetaria; 10 Esperti con orientamento nelle discipline giuridiche e altri 10 Esperti con orientamento nelle discipline statistiche.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 16 del prossimo 27 settembre 2019 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia all’indirizzo www.bancaditalia.it. Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Tra i requisiti per la partecipazione al concorso, sono richiesti i seguenti titoli accademici: Laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi: scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S); scienze dell’economia (LM-56 o 64/S); finanza (LM-16 o 19/S); statistica economica, finanziaria ed attuariale (91/S); scienze statistiche (LM82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83); ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S); matematica (LM-40 o 45/S); fisica (LM-17 o 20/S); giurisprudenza (LMG-01 o 22/S); relazioni internazionali (LM-52 o 60/S); scienze della politica (LM-62 o 70/S); altra laurea equiparata ad uno dei suddetti titoli ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 ovvero diploma di laurea di “vecchio ordinamento”, conseguito con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti discipline: economia e commercio; economia politica; statistica; matematica; fisica; giurisprudenza; scienze politiche; scienze dell’amministrazione; scienze internazionali e diplomatiche; scienze strategiche; altra laurea a esso equiparata o equipollente per legge.

E’ possibile la partecipazione ad uno solo dei concorsi (diversamente, prevarrà la candidatura presentata per ultimo). Nell’ambito delle prove d’esame, per ciascuno dei concorsi, Banca d’Italia procederà a una preselezione mediante test nel caso in cui le relative domande di partecipazione risultassero superiori alle 2.500 unità.

Il test preselettivo è articolato in due sezioni finalizzate all’accertamento della conoscenza delle materie previste per la prova scritta e della lingua inglese. Le discipline variano a seconda del profilo per il quale si concorre. In particolare, per i candidati esperti nelle discipline economico-aziendali, nella prova scritta si dovrà rispondere a quattro quesiti fra quelli proposti dalla Commissione d’esame che verteranno su Economia degli intermediari e dei mercati finanziari, contabilità e bilancio nonché economia e finanza aziendale.

Per la prova orale, strategia, organizzazione, programmazione e controllo aziendale nonché diritto commerciale, legislazione bancaria e normativa antiriciclaggio. Gli ulteriori dettagli sono disponibili al link: https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/informazioni-concorsi/2019/20190827-esperti/Locandina-esperti.pdf. Le prove avranno luogo di svolgimento a Roma e, secondo quanto è dato leggere dal sito Bankitalia, le procedure di reclutamento si concludono normalmente entro 6/8 mesi, e comunque entro l’anno in caso di un significativo numero di candidati.