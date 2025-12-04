Dramma sulla strada statale 51 di Alemagna

Elisa De Paris, mamma di 33 anni, ha perso la vita in un violento scontro frontale a Longarone.

A Longarone, nel Bellunese, intorno alle 23:40, lungo la strada statale 51 di Alemagna, un violentissimo impatto tra due auto ha causato la morte di una giovane donna del posto: Elisa De Paris, 33 anni, madre di due figli piccoli e residente nel comune montano.

Chi era alla guida dell’altra auto, una donna di 46 anni residente ad Alpago, è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale San Martino di Belluno. Le sue condizioni, per fortuna, non destano preoccupazioni.

Una notte drammatica sulla statale 51

Pochi minuti prima della mezzanotte di mercoledì 3 dicembre, le squadre dei vigili del fuoco di Belluno e i volontari di Longarone sono intervenuti a sirene spiegate sulla SS 51 Alemagna, una delle arterie più trafficate della zona. L’impatto tra i due veicoli è avvenuto in un tratto dove la strada si restringe e la visibilità è ridotta. Proprio lì, per ragioni ancora da chiarire, le due auto si sono scontrate frontalmente.

Quando i soccorritori sono arrivati, hanno trovato una scena drammatica: l’abitacolo dell’auto guidata da Elisa De Paris era completamente deformato. Nonostante i tentativi di rianimarla, i sanitari del Suem 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso sul posto.

I soccorsi e i rilievi: strada chiusa per ore

Il traffico sulla statale è stato immediatamente interrotto per consentire le operazioni di soccorso. La strada è rimasta chiusa per ore, fino alle prime luci del giorno, con la viabilità deviata su percorsi alternativi. L’area, illuminata solo dai fari dei mezzi d’emergenza, è rimasta sotto il controllo delle forze dell’ordine fino al termine dei rilievi.

I carabinieri, presenti sul posto insieme ai vigili del fuoco e al personale sanitario, stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Le cause dell’incidente, al momento, non sono ancora note.

Elisa De Paris: una vita spezzata troppo presto

Elisa De Paris era molto conosciuta a Longarone. Lavorava in un bar del paese e conduceva una vita semplice, dedicata alla famiglia. Lascia due bambini piccoli, che ora dovranno affrontare un dolore incomprensibile.

La comunità locale è sconvolta. In molti ricordano Elisa come una donna solare, disponibile e profondamente legata ai suoi figli. La notizia della sua scomparsa ha iniziato a circolare nelle prime ore del mattino, lasciando increduli i residenti del paese, che si sono stretti attorno alla famiglia.

Il tratto della Alemagna sotto osservazione

Il punto dell’impatto, come riportato da fonti locali, è un tratto noto per la sua pericolosità. In quel punto la carreggiata si restringe e la visibilità è limitata, specialmente di notte. Non è la prima volta che si registrano incidenti in quella zona, anche se raramente con esiti così gravi.

L’evento ha riacceso la discussione sulla sicurezza della statale Alemagna, spesso utilizzata da pendolari e turisti per raggiungere le Dolomiti. È probabile che, nei prossimi giorni, si torni a parlare di interventi strutturali o di segnaletica potenziata.

Una ferita guaribile, un dolore che resta

La donna di 46 anni coinvolta nell’incidente è stata stabilizzata sul posto e trasferita all’ospedale San Martino di Belluno. Ha riportato ferite di media entità, ma i medici escludono pericoli per la sua vita. Secondo quanto riferito, è ancora sotto osservazione ma in condizioni stabili.

Lo sapevi che…?

Il tratto della SS 51 di Alemagna attraversa una delle zone più belle ma anche più impegnative del Bellunese. Frequentato da pendolari, camionisti e turisti, è spesso teatro di incidenti, specialmente nei mesi invernali, quando la visibilità peggiora e il manto stradale diventa scivoloso.

FAQ

Cosa è successo a Longarone nella notte del 3 dicembre?

Un grave incidente frontale ha causato la morte di Elisa De Paris, 33 anni, lungo la statale 51 Alemagna.

Chi era Elisa De Paris?

Residente a Longarone, lavorava in un bar del paese ed era madre di due bambini piccoli.

Quante persone sono rimaste coinvolte?

Due: Elisa De Paris, deceduta sul colpo, e una donna di 46 anni residente ad Alpago, ricoverata con ferite di media gravità.

La causa dell’incidente è nota?

No, i carabinieri stanno ancora lavorando per chiarire la dinamica dell’impatto.

La strada è stata riaperta?

Sì, la statale è rimasta chiusa per alcune ore durante la notte per consentire i rilievi e la messa in sicurezza.