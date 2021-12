Le parole dell'infettivologo su Facebook

Pierluigi Lopalco, infettivologo, ex assessore alla Salute della Regione Puglia, su Facebook ha scritto: “con l’espandersi della variante Omicron c’è la certezza che aumenta paurosamente la possibilità di infettarsi”.

L’esperto invita gli indecisi a vaccinarsi: “Si definisce ‘fence sitter’. Chi siede sulla staccionata ed aspetta per decidere da che parte andare. Essere eternamente indeciso ed aspettare a prendere una decisione, per vedere cosa fanno gli altri, è un tipico atteggiamento di molti che ancora non sono vaccinati. Con la scusa che il vaccino è nuovo, che non si sa quanto protegga dalle varianti, ondata dopo ondata queste persone corrono rischi sempre più alti”.

“Dico all’indeciso: c’è una certezza che si avvicina con l’espandersi della variante Omicron ed è la certezza che la probabilità di infettarsi aumenta paurosamente. Davvero pericoloso restare seduti sulla staccionata”.

Intanto, durante la cabina di regia a Palazzo Chigi, è stato comunicato che la diffusione della variante Omicron del Covid-19, in Italia, risulta essere al 28,2%, mentre è già dominante in alcuni Paesi europei, come in Olanda, dove i contagi da Omicron sono saliti dal 4 al 60% delle nuove infezioni in soli nove giorni.