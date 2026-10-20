Le previsione de IlMeteo.it

Tra le province di Savona e Genova potrebbero cadere oltre 150 millimetri di pioggia in 24 ore, la quantità che di solito si registra in un mese intero. È l’effetto della perturbazione atlantica che, risalendo da Spagna e Francia, sta raggiungendo l’Italia. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo e responsabile media di iLMeteo.it, il fronte porterà piogge diffuse e in alcune zone persistenti per le prossime 48 ore, a partire dal Nord-Ovest.

La depressione che è tornata indietro

Dietro il peggioramento c’è un percorso insolito. Domenica un nucleo di aria instabile è sceso dal Mare del Nord verso la Francia. Da lì si è spostato verso ovest fino al Golfo di Guascogna, con quello che i meteorologi chiamano moto retrogrado.

Nel golfo la depressione ha invertito la rotta, spinta di nuovo verso est da un ampio fronte atlantico sceso da Groenlandia e Islanda. L’incontro tra i due sistemi, spiega iLMeteo.it, rigenererà la depressione e ne orienterà il centro verso l’Italia.

Martedì: Liguria nel mirino

Oggi il tempo peggiora in modo netto al Nord-Ovest, con la Liguria come area più esposta. Per le possibili criticità idrogeologiche iLMeteo.it rimanda ai bollettini ufficiali della Protezione civile.

Sulla regione si scontreranno due masse d’aria:

lo Scirocco , mite e umido;

, mite e umido; la Tramontana, più fredda, in discesa dalla Val Padana.

Dal loro incontro nascerà una linea di convergenza stazionaria, capace di produrre fenomeni molto intensi e prolungati sullo stesso punto.

In mattinata le piogge restano più isolate sul Ponente ligure. Nel pomeriggio si estendono e si intensificano, con accumuli consistenti anche su Piemonte, Lombardia occidentale e coste della Toscana. Sono previsti rovesci e temporali isolati anche in Sardegna e sui versanti ionici della Sicilia.

Il Centro vive invece una giornata dal clima quasi estivo. Nell’entroterra toscano, in Umbria e nel Lazio le massime toccheranno i 25-26 gradi. In serata il peggioramento raggiungerà tutto il Nord-Est, i bacini tirrenici centrali e la Campania.

Il quadro di martedì 20:

Nord : piogge persistenti e diffuse al Nord-Ovest, oltre 150 mm in 24 ore in Liguria, e dalla sera fenomeni anche al Nord-Est;

: piogge persistenti e diffuse al Nord-Ovest, oltre 150 mm in 24 ore in Liguria, e dalla sera fenomeni anche al Nord-Est; Centro : piogge sulle coste toscane, clima mite nelle zone interne con nubi in aumento e precipitazioni serali tra Toscana interna, Umbria e Lazio;

: piogge sulle coste toscane, clima mite nelle zone interne con nubi in aumento e precipitazioni serali tra Toscana interna, Umbria e Lazio; Sud e Isole: maltempo in Sardegna, piogge in arrivo in Sicilia e peggioramento in nottata in Campania.

Mercoledì: le piogge si spostano a est

Domani il fronte avanzerà verso est e sud-est. Sono attese piogge abbondanti sul Nord-Est, soprattutto a nord del Po, e su Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Al Nord-Ovest il tempo migliorerà gradualmente.

Il quadro di mercoledì 21:

Nord : graduale miglioramento al Nord-Ovest e precipitazioni diffuse al Nord-Est, specie sul Triveneto ;

: graduale miglioramento al Nord-Ovest e precipitazioni diffuse al Nord-Est, specie sul ; Centro : rovesci e piogge diffuse su Toscana, Umbria e Lazio;

: rovesci e piogge diffuse su Toscana, Umbria e Lazio; Sud e Isole: piogge in estensione dalla Campania al Basso Tirreno, tempo variabile altrove.

Giovedì la tregua, venerdì di nuovo pioggia

Giovedì 22 i fenomeni si esauriranno quasi ovunque e torneranno ampie schiarite. Il quadro:

Nord : tempo per lo più stabile;

: tempo per lo più stabile; Centro : ultime piogge, poi schiarite;

: ultime piogge, poi schiarite; Sud e Isole: nuvolosità irregolare con piogge sparse, in progressivo esaurimento.

Sarà però una pausa breve. Già venerdì, secondo iLMeteo.it, dovrebbe arrivare un nuovo sistema frontale, con il ritorno delle piogge. Una settimana, conclude la previsione, dal carattere pienamente autunnale.