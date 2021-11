Le parole del sottosegretario di Stato alla Salute

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa è intervenuto a Radio anch’io.

Costa ha affrontato vari temi come le regole per i treni e la terza dose del vaccino.

La precisazione sulle mascherine all’aperto.

“Dopo due anni di regole e restrizioni comprendo che ci possa essere un sentimento di mancanza di fiducia. Dobbiamo prendere atto che nel nostro paese le cose vanno meglio che in altri paesi e questo grazie a quelli che si sono vaccinati”.

Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a Radio anch’io su Rai Radio1. “In merito alle regole per i treni, è una misura che può essere complicata ma si va nella direzione di essere sempre più prudenti in un comparto così delicato come quello dei trasporti. Là c’è maggiore assembramento”.

“Dobbiamo affrontare le prossime settimane con prudenza – aggiunge – e dobbiamo accelerare sulla terza dose e continuare a rispettare le regole. I dati complessivi, per ora, ci permettono di guardare al futuro con ottimismo”.

“Le mascherine all’aperto non sono ancora sul tavolo”. “Vaccino ai bambini? Se l’EMA da l’assenso avremo un’arma in più per la loro salute, tenendo presente che ci vuole sensibilità maggiore”. “La riflessione in corso è sulla durata del green pass. È ragionevole pensare ad una riduzione della durata del green pass”.