l'intervista al messaggero

Corsa a sindaco e regionali ad ostacoli in Sicilia, ancora di più dopo il lancio della federazione civica proposta dalla Lega e sposata per prima da Forza Italia.

Giorgia Meloni chiede chiarezza

“Io sono sempre stata nel centrodestra, non ho mai fatto accordi con la sinistra, siamo leali. Ora chiedo chiarezza agli altri. Sulle Amministrative siamo disponibili a valutare le situazioni ma non sempre viene lo stesso dagli altri. Aspetto ancora l’ok di Fi sul sindaco uscente di Verona e aspetto di capire il pensiero di Lega e Fi sulla ricandidatura di Musumeci, visto che mi pare che gli uscenti sono ricandidati se non ci sono ragioni contrarie”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel corso di un’intervista al Messaggero.

Il patto Salvini-Berlusconi

Meloni interviene sul patto tra Salvini e Forza Italia, in vista principalmente delle regionali ma anche delle Comunali di Palermo e Messina. A Palermo Fratelli d’Italia punta su Carolina Varchi, mentre gli azzurri sul nome di Francesco Cascio, mentre il Carroccio continua a insistere su Francesco Scoma. L’annuncio della candidatura di Cascio per Forza Italia dovrebbe diventare ufficiale questo sabato, anche se ieri Matteo Salvini ha presentato il progetto “Prima l’Italia” con lista e simbolo per le elezioni in Sicilia.

“Vogliono tagliarci fuori?”

La leader di Fratelli d’Italia ha affrontato il tema delle imminenti Comunali, rispetto al quale il centrodestra si presenta diviso dalle polemiche e paventato una manovra contro FdI.

“Lo stato di salute del centrodestra non è ottimo, chiedo chiarezza” è stato il messaggio della Meloni. “La domanda a cui, con tutta franchezza, non so rispondere oggi e se per Lega e Forza Italia sia prioritario far vincere il centrodestra o mettere un freno a Fratelli d’Italia”, ha detto ancora Meloni al forum “Controcampo” sul Messaggero.it.

“Salvini unico vero leader? Frase Cav mi incuriosisce”

Sul recente “non matrimonio” di Silvio Berlusconi “Non sono rimasta male per non aver avuto l’invito, non sono una persona di famiglia. Sapevo che era un evento riservato ai familiari, evidentemente Salvini fa parte degli affetti più stretti di Berlusconi”, ha risposto Meloni sul fatto che non fosse tra gli invitati alle nozze simboliche tra il Cavaliere e Marta Fascina.

Quanto alla frase di Berlusconi su Salvini “unico vero leader”, “sicuramente è una frase che mi ha incuriosito” ha detto.

“L’ho trovata particolare. Posso rimanerci male nel senso che quella è una frase che non mi sarei aspettata, ma non cambia molto. I leader – ha ricordato Meloni – non si decidono a tavolino, li decidono gli italiani”.