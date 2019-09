Il tempo sarà bello nella maggior parte dell’Isola

Si torna a respirare in Sicilia dove le temperature torneranno ad allinearsi con le medie stagionali dopo che la giornata di ieri ha segnato l’arrivo dell’autunno. Nell’Isola le temperature massime non sperpereranno i 28 gradi ma la temperatura media sarà attorno ai 24 gradi.

Il tempo comunque sarà bello nella maggior parte dell’Isola e la giornata sarà caratterizzata dall’assenza di piogge. I mari saranno mossi soprattutto nel settore settentrionale della Sicilia, Calmi invece a Sud e a nel settore orientale in cui si alternerà un mare poco mosso o quasi calmo. In generale la giornata sarà caratterizzata da una spiccata variabilità con alternanza di nubi e parziali schiarite. In serata ancora tempo asciutto su tutte le zone con ampi spazi di sereno.