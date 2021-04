Le parole del ministro della Salute

Roberto Speranza, ministro della Salute, intervistato da Repubblica, ha affermato: «I numeri sono sempre più incoraggianti. E noi dobbiamo accelerare ancora, questo è chiaro. Il lavoro di Figliuolo va in questa direzione. In questo trimestre attendiamo 50 milioni di vaccini. E 7,3 milioni di Johnson & Johnson». «È un vaccino importante. Questa settimana arriveranno le prime dosi – ha sottolineato – Saranno 4-500 mila ad aprile. E 7,3 milioni nel trimestre al momento sono confermate».

Quando completeremo gli over 80? E per quando tutti gli over 60 d’Italia avranno ricevuto almeno la prima dose? «Gli over 80 entro aprile. Poi credo che entro il trimestre – quindi entro fine giugno – si possono mettere in sicurezza tutti gli over 60, che sono altri 18 milioni circa», ha risposto.

Parigi progetta la somministrazione di Pfizer e Moderna con un richiamo non più a 21 e 28 giorni, ma a 42 giorni, per allargare la platea. Potremmo farlo anche noi? «Aifa ha già espresso un parere in cui dà la possibilità di una seconda dose al 42esimo giorno. Si recuperano due o tre settimane e può essere utile in questa fase. È un passo avanti. Anche se ribadisco che la vera svolta è avere più vaccini: avere 50 milioni permetterà la vera accelerazione», ha spiegato Speranza.

Molte segnalazioni di gravi ritardi sugli over 80 in Calabria, Sicilia, Campania. Cosa farete per loro? «C’è una particolare attenzione per il Sud, ma le Regioni vanno viste una per una, senza dare un giudizio sommario. Io dico: collaboriamo, ma pretendiamo che le indicazioni date vengano rispettate rigorosamente. A questo punto le priorità sono chiarissime e non vanno più commessi errori», ha risposto.