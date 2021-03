L'annuncio di Gianmarco Medusei, presidente del Consiglio regionale della Liguria

Il vaccino di Johnson&Johnson arriverà in Italia dal 16 aprile.

«Il commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo mi ha detto che i vaccini Johnson & Johnson arriveranno in Italia dal 16 aprile».

Così Gianmarco Medusei, presidente del Consiglio regionale della Liguria, a margine dell’inaugurazione del maxi hub vaccinale della Fiera di Genova.

Su Facebook Medusei ha affermato: «Oltre alla vaccinazione che è prevenzione, auspico anche una maggiore produzione di anticorpi monoclonali, che si stanno dimostrando particolarmente efficaci anche sulle varianti. Inutile negare che ci siano ancora tante problematiche, ma bisogna accelerare per poter ripartire».

Il vaccino di Johnson&Johnson è l’unico a dose singola ad avere concluso la Fase 3 di sperimentazione e sfrutta, come tecnologia, la piattaforma proprietaria AdVac, basata sull’uso di un vettore virale inattivato, un adenovirus. Si tratta della stessa piattaforma usata per lo sviluppo del vaccino contro l’Ebola, già approvato dalla Commissione Europea.

Inoltre, come spiegato dalla dottoressa Loredana Bergamini, direttore medico di Janssen Italia a Insanitas.it, «altra caratteristica importante è la modalità di conservazione. Il candidato vaccino Janssen non ha bisogno di temperature di conservazione troppo basse. La tecnologia che abbiamo utilizzato permette ai vaccini di rimanere stabile per due anni a -20° e per almeno tre mesi tra i 2 e gli 8°, questo lo rende compatibile alla distribuzione attraverso i canali già esistenti senza la necessità di creare nuove infrastrutture».