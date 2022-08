E’ morto all’età di soli 62 anni l’avvocato ed ex senatore di Forza Italia Nicolò Ghedini. lo ha confermato nel corso della notte un tweet del Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Il tweet di Berlusconi

“Ci ha lasciato il nostro Niccolò. Non ci sembra possibile ma purtroppo è così. Il nostro dolore è grande, immenso, quasi non possiamo crederci: tre giorni fa abbiamo lavorato ancora insieme”. Così, in un post su Facebook, il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, rende nota la morte di Niccolò Ghedini, 62 anni, per anni avvocato di fiducia dello stesso Berlusconi e senatore di Forza Italia.

Un carissimo amico

“Cosa possiamo dire di lui? Un grande, carissimo amico, un professionista eccezionale, colto e intelligentissimo, di una generosità infinita. Ci mancherai immensamente, e ci domandiamo come potremo fare senza di te. Niccolò caro, Niccolò carissimo, ti abbiamo voluto tanto bene, te ne vorremo sempre. Addio, ciao. Per noi sei sempre qui, tra noi, nei nostri cuori. Un forte, fortissimo abbraccio”, scrive ancora Berlusconi.

Chi era Ghedini

Nato a Padova il 22 dicembre 1959, Ghedini è stato a lungo legale di Silvio Berlusconi e dal 2001 parlamentare con Forza Italia, Eletto al senato nel 2018. Laureato in giurisprudenza a Ferrara, ha lavorato nello studio legale del padre Giuseppe, noto penalista padovano, che dopo la morte di questi era condotto dalle sorelle maggiori.

Ha cominciato a fare politica negli anni settanta nel Fronte della Gioventù, organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano, passando poi al Partito Liberale Italiano. Segretario dell’Unione delle Camere Penali Italiane a metà degli anni novanta, nella seconda Giunta presieduta da Gaetano Pecorella e nella prima presieduta da Giuseppe Frigo, si avvicinò a Forza Italia e a Silvio Berlusconi, di cui divenne avvocato personale.

Nel 2001 la sua prima elezione alla camera nelle liste di Forza Italia e da allora non ha mai lasciato il Parlamento alternando la carica di deputato a quella di senatore