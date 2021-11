È successo nel Regno Unito

Nel Regno Unito una neonata prematura è morta di Covid-19.

La madre ha raccontato di non essersi pentita perché non vaccinata.

La piccola era positiva al Covid-19 già alla nascita.

Nel Regno Unito una giovane madre si è detta non pentita di non esserci vaccinata dopo che la figlia prematura è morta di Covid-19.

Katie Leeming, 22 anni, di Blackpool ha contratto l’infezione e ha partorito prematuramente sua figlia Ivy-Rose Court di 14 settimane di peso inferiore a 2 chilogrammi. La piccola è risultata positiva al Covid-19 dopo la sua nascita ed è morta poco più di una settimana dopo.

La donna ha spiegato di non essersi vaccinata dopo avere letto “storie dell’orrore” sui forum di internet sulla gravidanza. La 22enne ha raccontato al Daily Mail di non avere rimpianti, affermando che c’è stata “troppo poca” ricerca sugli effetti a lungo termine sulle donne incinte.

Leeming ha dichiarato di essere rimasta turbata da ciò che ha letto sul web, rivelando come un articolo, in particolare, abbia portato alla sua decisione. “Una signora ha detto di aver ricevuto la vaccinazione e che il suo bambino è nato morto la settimana dopo”. “Ovviamente potrebbero esserci state altre ragioni per questo e il vaccino potrebbe non averlo causato ma mi ha spaventato e scoraggiato. Solo sentire le storie dell’orrore sulle donne che hanno abortito mi ha convinto a non voler correre il rischio”, ha detto al Daily Mail.