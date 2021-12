Cos'ha detto il presidente di AIFA a SkyTG24

Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), intervenuto a SkyTG24, ha affermato che l’Italia, in questa nuova ondata, ha bisogno di “essere confortato”.

“Abbiamo un nuovo vaccino – Novavax – che con tutta probabilità oggi verrà approvato, che è un’ulteriore arma potente perché è prodotto con diversa tecnologia”. Rispetto ai vaccini mRna “non necessita della catena del freddo”.

Per Palù si tratta “di un’ulteriore arma potente perché prodotto con una proteina ricombinante, che permette di avere una titolazione più certa della proteina e un dosaggio che rimane più a lungo e soprattutto una maggiore facilità di somministrazione. Ha dimostrato un’efficacia di oltre l’89% nel proteggere dal covid sintomatico”.

“È una nuova arma – ha proseguito – perché sarà distribuito in oltre un miliardo e mezzo di dosi con il sistema Covax nei Paesi in via di sviluppo. È un vaccino che non necessita della catena del freddo, può essere tenuto a temperatura ambiente per mesi. È un vantaggio perché non dobbiamo vaccinare solo l’occidente, c’è una necessità planetaria di vaccini”.

Sulle misure per contrastare l’aumento dei contagi di Covid-19 nel Paese, Palù ha aggiunto: “Sono tutte ispirate alla massima cautela”. E sull’uso della mascherina all’aperto ha detto: “Lo adotterei”.