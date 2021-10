Il comunicato di Mercks & Co.

Buone notizie dagli USA sul fronte delle terapie anti Covid-19 .

. Merck & Co. ha annunciato i risultati delle sperimentazioni del molnupiravir .

ha annunciato i risultati delle sperimentazioni del . Presto la richiesta dell’uso d’emergenza del farmaco.

Merck & Co., una delle più grandi società farmaceutiche del mondo, con sede negli Stati Uniti d’America, ha annunciato oggi, venerdì 1 ottobre, che la sua pillola sperimentale anti Covid-19 ha ridotto della metà i ricoveri e i decessi nei contagiati dal coronavirus e che presto chiederà ai funzionari sanitari negli USA e in tutto il mondo di autorizzarne l’uso.

Se autorizzato, il farmaco di Merck & Co. sarebbe la prima pillola indicata per il trattamento del Covid-19. Infatti, al momento, tutte le terapie anti Covid-19 richiedono una flebo o un’iniezione.

Merck e il suo partner Ridgeback Botherapeutics hanno affermato che i primi risultati hanno mostrato che i pazienti che hanno ricevuto il farmaco, chiamato molnupiravir, entro cinque giorni dai sintomi del Covid-19 hanno avuto circa la metà in meno del tasso di ospedalizzazione e morte rispetto ai pazienti che hanno ricevuto una pillola fittizia.

Lo studio ha monitorato 775 adulti con il Covid-19 da lieve a moderato che erano considerati a più alto rischio di malattie gravi a causa di problemi di salute come obesità, diabete o malattie cardiache.

Tra i pazienti che assumevano il molnupiravir, il 7,3 percento è stato ricoverato in ospedale o è morto alla fine dei 30 giorni, rispetto al 14,1% di quelli che hanno ricevuto la pillola fittizia. Non ci sono stati decessi nel gruppo del farmaco dopo quel periodo di tempo rispetto agli otto decessi nel gruppo placebo. I risultati sono stati pubblicati dalla società e non sono stati sottoposti a revisione paritaria. Un gruppo indipendente di esperti medici che monitorava lo studio ha raccomandato di interromperlo presto perché i risultati provvisori erano già promettenti.

I dirigenti dell’azienda hanno affermato di essere in trattativa con la Food and Drug Administration (FDA) e hanno in programma di presentare una domanda per l’autorizzazione all’uso di emergenza il prima possibile.

Il dott. Dean Li, vicepresidente della ricerca Merck, ha affermato: «Quando vediamo una riduzione del 50% dei ricoveri ospedalieri o dei decessi, questo ha un impatto clinico sostanziale». Gli effetti collaterali sono stati segnalati da entrambi i gruppi nello studio Merck ma erano leggermente più comuni nel gruppo che ha ricevuto la pillola fittizia. La società, però, non ha specificato quali.