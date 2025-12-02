Dramma nel Galles

Una madre ha chiamato disperatamente i soccorsi mentre la figlia 17enne veniva accoltellata a morte nella loro casa. È quanto emerso durante un’udienza preliminare nel Galles, dove la tragedia ha scosso profondamente la comunità locale. La vittima, Lainie Williams, è stata trovata morta nella sua abitazione a Cefn Fforest, nel Galles del Sud, lo scorso 13 novembre.

La madre della ragazza, Rhian Stephens, 38 anni, è rimasta gravemente ferita nell’attacco, ma è stata dimessa dall’ospedale nei giorni successivi. Il principale indiziato è Cameron Cheng, 18 anni, ex fidanzato di Lainie, accusato di omicidio e tentato omicidio.

Una chiamata disperata al 999

Durante l’udienza è stato riferito che Rhian, seppur ferita, è riuscita a contattare il numero di emergenza 999 (il nostro 112) per denunciare che sua figlia stava subendo coltellate. Una chiamata straziante che ha dato l’allarme in un momento di caos e terrore.

Quando i soccorritori sono arrivati nell’abitazione familiare, Lainie era già morta. Il medico legale ha stabilito come causa provvisoria del decesso “molteplici ferite da arma da taglio”.

Rose Farmer, coroner distrettuale della contea di Gwent, ha dichiarato: “È stata aperta un’inchiesta in quanto si tratta di una morte violenta. L’identificazione è stata effettuata da Rhian Stephens, la madre, il 13 novembre 2025”.

L’inchiesta completa è stata rinviata al 24 agosto del prossimo anno, in attesa del procedimento penale nei confronti di Cheng.

L’aggressione poco dopo le 7 del mattino

La tragedia si è consumata intorno alle 7:15 del mattino, dopo che il compagno di Rhian era uscito per recarsi al lavoro. A quel punto, secondo quanto ricostruito, sarebbe avvenuta l’aggressione nella camera da letto di Lainie.

A raccontare quei terribili momenti è stata la bisnonna della ragazza, Florence Jones, 78 anni: “Sono sotto shock, era una ragazza adorabile e piena di vita. Ha vissuto con me negli ultimi anni, non riesco a credere a quello che è successo. Cose del genere non sono mai accadute nella nostra famiglia”.

Durante l’attacco, il fratellino di Lainie, di appena otto anni, si è nascosto sotto il letto, terrorizzato dalle urla della sorella.

Il commovente tributo della madre

Dopo essere stata dimessa dall’ospedale, Rhian ha voluto rendere omaggio alla figlia con parole di profondo dolore e amore: “Sto ancora cercando di accettare la tragica perdita della mia bellissima ragazza, Lainie Lea Louise. Ti conoscevo meglio di chiunque altro e i ricordi che abbiamo condiviso saranno sempre come un film nella mia mente, il mio video personale di famiglia. Mi manca infilarmi nel tuo letto a guardare film horror o provare a risolvere i casi di Law and Order! Mi manca quando venivi a darmi il bacio della buonanotte ogni sera senza mai mancare, dicendomi che mi volevi bene e stringendomi tra le braccia, mentre io ti dicevo quanto ero orgogliosa di te e quanto eri bella. Mi manchi ogni giorno di più, vorrei solo riaverti. Ho perso il bene più prezioso che avevo: te! La casa che avevamo costruito per te, me e tuo fratello non è più la nostra casa, è una scena del crimine. Siamo rimasti solo con i vestiti che avevamo addosso. In estate sarai una brezza fresca e leggera. In autunno sarai quel soffio di vento tra le foglie, in primavera sarai la prima margheritina che sboccia, e in inverno sarai il calore nel mio cuore”.

Processo previsto per maggio 2026

Cameron Cheng, attualmente in custodia cautelare, affronterà un processo presso la Cardiff Crown Court nel maggio del 2026. Le accuse sono pesantissime: omicidio di Lainie e tentato omicidio della madre Rhian. Fino ad allora, l’udienza definitiva dell’inchiesta resterà sospesa.

Curiosità: Cefn Fforest

Cefn Fforest è un piccolo sobborgo di Blackwood, nel Galles del Sud, noto per essere una zona tranquilla, lontana da episodi di criminalità gravi. La morte di Lainie ha lasciato un’intera comunità sconvolta, con molti residenti che hanno lasciato fiori e messaggi davanti alla casa della famiglia Williams.

Lo sapevi che…?

Nel Regno Unito, il numero 999 è l’equivalente del nostro 112 ed è attivo 24 ore su 24 per qualsiasi emergenza.

Secondo i dati dell’Ufficio Nazionale di Statistica britannico (ONS), nel 2023 ci sono stati oltre 600 omicidi registrati in Inghilterra e Galles, un dato in crescita rispetto agli anni precedenti.

Il 70% delle vittime di omicidi domestici in UK sono donne, e in circa la metà dei casi l’autore è un partner o ex partner.

Pena massima detentiva nel Regno Unito

Nel Regno Unito la pena detentiva massima è l’ergastolo (life imprisonment), applicabile per reati gravissimi come omicidio, tradimento o certi casi di terrorismo, senza una data di rilascio fissa salvo decisione della Commissione per la Libertà Vigilata. Per altri delitti seri, come stupro o aggressione grave, le pene possono arrivare a 30 anni o più, ma l’ergastolo resta il limite assoluto per i crimini più odiosi. Questa sanzione riflette il sistema penale comune inglese, con Scozia, Galles e Irlanda del Nord che condividono principi simili, sebbene con variazioni legislative. Non esiste una pena detentiva temporanea superiore all’ergastolo, che può includere un periodo minimo obbligatorio prima di qualsiasi revisione.

FAQ

Chi era Lainie Williams?

Una ragazza di 17 anni originaria del Galles del Sud, descritta dalla famiglia come solare e affettuosa.

Chi è il presunto responsabile dell’omicidio?

Cameron Cheng, 18 anni, ex fidanzato della vittima, accusato di omicidio e tentato omicidio.

Cosa è successo alla madre?

Rhian Stephens è rimasta gravemente ferita ma è riuscita a chiamare i soccorsi. Ora è stata dimessa.

Cosa succederà ora?

Il processo si terrà nel maggio 2026 a Cardiff, mentre l’inchiesta giudiziaria è stata rinviata in attesa dell’esito.

Il fratellino era presente?

Sì, il fratello minore di Lainie, 8 anni, era in casa e si è nascosto per paura durante l’aggressione.

Fonte: The Sun.