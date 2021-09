La discussione al forum Ambrosetti

La proposta di abolire il reddito di cittadinanza “è una polemica sterile”. Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel suo intervento al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. “Si tratta di uno strumento di necessità, non possiamo tornare indietro: discutiamo piuttosto su come migliorarne l’efficacia”.

Il riferimento è a quanto proposto dal senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che ha anche annunciato l’avvio di una raccolta firme per l’abrogazione del RDC.

Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, sempre intervenendo al Festival Ambrosetti ha replicato così all’ex premier: “Non sono d’accordo con Giuseppe Conte che il reddito di cittadinanza sia una buona misura, non lo è: è metadone di Stato, non penso affatto sia una misura di sviluppo. Non è mantenendo le persone nella situazione di difficoltà che si migliora la loro condizione ma è creando attorno a loro le condizioni per uscirne”.

E sullo stesso argomento il leader della Lega, Matteo Salvini, ha affermato: “Il Reddito di cittadinanza si è rivelato sbagliato. Lo abbiamo votato ma riconoscere un errore è segno di saggezza. Proporrò un emendamento alla manovra per destinare alla imprese questi soldi”.