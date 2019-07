Il sito per segnalare la disponibilità ad assumere non funziona

Le imprese che volessero assumere i beneficiari del Reddito di cittadinanza, al momento, sono impossibilitate a farlo. Il sito dell’Anpal attraverso il quale gli imprenditori dovrebbero segnalare la propria disponibilità ad offrire lavoro ai percettori del sussidio non funziona e, per di più, non sono ancora state chiarite le procedure per ottenere gli sgravi cui avrebbero diritto a fronte delle assunzioni.

La segnalazione, come riportato da corriere.it, viene da parte del presidente dell’associazione consulenti del lavoro, Dario Montanaro, che ha scritto nei giorni scorsi al vicepremier e ministro del lavoro Luigi Di Maio e al presidente dell’Inps Pasquale Tridico per sollevare la delicata questione.

Ma, ad oggi, la situazione non appare migliorata: “Ho provato a registrare un imprenditore interessato ad assumere. Nulla da fare. E il numero verde non risponde”, dichiara un consulente del lavoro che ha tentato di avviare il processo che prevede, come primo passo obbligatorio, la registrazione sul sito Anpal.

Anche sul fronte delle procedure per ottenere gli sgravi contributivi previsti per chi assume i fruitori del reddito di cittadinanza, non è ancora stata fatta chiarezza. Di certo, per potervi accedere, le imprese sono tenute a rispettare una serie di passaggi che coinvolgono Anpal, Regioni, centri per l’impiego e Inps.