490 euro l'importo medio dell'assegno

Nei primi tre mesi di applicazione del Reddito di cittadinanza, sono state presentate 1,3 milioni di domande per accedere al sussidio mentre sono stati dichiarati idonei a ricevere l’assegno 737 mila nuclei familiari. L’importo medio del contributo è di circa 490 euro al mese. E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto Istat pubblicato lo scorso 10 luglio.

A confronto con il vecchio Reddito di inclusione (ReI), il nuovo Reddito di cittadinanza, insieme alle pensioni, avrebbe registrato quasi il doppio di beneficiari e lo stesso per l’assegno medio che con il ReI era di 292 euro mentre con il Reddito di cittadinanza arriva a circa 490 euro mensili.

Più nel dettaglio, secondo i dati dell’Istat, la media del contributo erogato andrebbe dai circa 387 euro per le persone sole ai 617 per le famiglie composte da sei o più persone. Per quanto riguarda la distribuzione geografica dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, le regioni del sud la fanno da padrone con quasi 500 mila domande accolte. Sono circa 240 mila le domande per il centro e il nord ovest del Paese (120 mila circa ciascuno) mentre il nord est è la zona con il numero minore di domande accolte: poco più di 60 mila