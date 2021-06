Il farmaco è sviluppato da BioNTech

Un paziente ha ricevuto la prima dose del vaccino contro il cancro a mRNA di BioNTech nello studio di Fase II.

Come spiegato su IFLScience.com, il trattamento BNT111 sarà combinato con un farmaco immunoterapico esistente e mira a combattere un tipo specifico di melanoma avanzato.

Lo studio è aperto – nel senso che sia i ricercatori che i partecipanti sanno qual è il siero di controllo e quale è quello sperimentale -, randomizzato e coinvolge 120 pazienti. Lo studio valuterà il tasso di risposta globale di BNT11 quando viene utilizzato in collaborazione con il cemiplimab (nome commerciale Libtayo), nonché la durata e la sicurezza del trattamento.

Sfruttando i risultati promettenti dello studio di Fase I, sono alte le speranze che il trattamento possa suscitare una risposta anticorpale forte e sicura.

«L’obiettivo è sfruttare il potere del sistema immunitario contro il cancro e le malattie infettive. Siamo stati in grado di dimostrare il potenziale dei vaccini mRNA nell’affrontare il COVID-19. Non dobbiamo dimenticare che il cancro è anche una minaccia per la salute globale, persino peggiore dell’attuale pandemia», ha affermato Özlem Türeci, Co-fondatore e Chief Medical Officer di BioNTech, in un comunicato.

«BNT111 ha già mostrato un profilo di sicurezza favorevole e risultati preliminari incoraggianti nella valutazione clinica precoce. Con l’inizio del trattamento dei pazienti nel nostro studio di Fase 2, siamo stimolati a continuare il nostro percorso iniziale per realizzare il potenziale dei vaccini mRNA per i malati di cancro», ha aggiunto.

BNT111 è un trattamento sperimentale con mRNA antitumorale come parte della piattaforma FixVac di BioNTech.

Ciò comporta più trattamenti di immunoterapia che contengono le istruzioni cellulari per creare antigeni condivisi tra i tipi di cancro, che vengono somministrati ai pazienti nel tentativo di indurre il sistema immunitario a produrre anticorpi contro di essi.

In questo modo, il sistema immunitario viene ‘addestrato’ a distruggere i tumori prima che diventino problematici.

BNT111 è il trattamento che prende di mira quattro antigeni: almeno uno di questi antigeni è presente in oltre il 90% dei casi di melanoma metastatico.

Accanto a BNT111, BNT112 (un trattamento sperimentale contro il cancro alla prostata, attualmente in studio di fase 1) e BNT113 (un altro trattamento con mRNA contro i tumori della testa e del collo HPV-positivi, anche in studio di fase 1) sono in fase di sperimentazione per promuovere la piattaforma mRNA di BioNTech. Questi vaccini potrebbero fornire progressi enormi nei tassi di sopravvivenza di tumori complessi e avanzati.