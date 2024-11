Al campus di Fisciano

Un grave incidente si è verificato oggi, poco dopo le 13:30, presso il campus universitario di Fisciano, in provincia di Salerno. A causa del forte vento, un pino di circa 15 metri di altezza si è sradicato e abbattuto al suolo nei pressi della facoltà di Ingegneria, colpendo cinque persone, tra cui uno studente in condizioni gravi con fratture al bacino e al cranio.

Intervento immediato dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, coadiuvate da un’autogru, per liberare le persone rimaste incastrate sotto l’albero. I Carabinieri della compagnia di Mercato San Severino e gli agenti della Polizia di Stato hanno collaborato nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nella gestione dell’emergenza.

Tre dei feriti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Ruggi di Salerno per le cure necessarie, mentre altri due sono stati medicati sul posto.

Le condizioni delle vittime

Tra i feriti si segnalano un giovane di 20 anni, uno di 25 e un uomo di 48 anni, tutti ricoverati con lesioni multiple. Le condizioni del giovane più grave sono monitorate attentamente dai medici dell’ospedale.

Il rettore dell’Università, Vincenzo Loria, si è recato personalmente al nosocomio per accertarsi dello stato di salute dei feriti e offrire il sostegno dell’Ateneo alle famiglie coinvolte.

Area sotto sequestro e indagini in corso

L’intera zona è stata posta sotto sequestro per consentire alle autorità competenti di effettuare i rilievi e stabilire eventuali responsabilità. La Polizia di Stato ha avviato un’indagine per chiarire se vi siano stati elementi di negligenza nella gestione della sicurezza del campus, soprattutto per quanto riguarda il monitoraggio e la manutenzione delle alberature presenti.